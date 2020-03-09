2020/03/09 | 06:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام سارة رسام كاريكاتير سوري من مواليد 1973، عمل مع العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والقنوات الإخبارية في عدة بلدان عربية منذ العام 1998، رسام معد ومشارك في موسوعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاجئون مقابل المساعدات.. لعبة ابتزاز تركية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاجئون مقابل المساعدات.. لعبة ابتزاز تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).