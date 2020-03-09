هل الأطفال في أمان من كورونا حقاً؟

2020/03/09 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا تزال الأبحاث الطبية تسعى إلى تحديد الفئات الأكثر والأقل تعرّضاً لعدوى فيروس كورونا المستجد، ومنها دراسة أجريت حديثاً في كل من الصين والولايات المتحدة وجدت أن الأطفال في سن أقل من 10 سنوات الذين يتعرضون لتواصل قريب مع مرضى بكورونا يكون لديهم معدل عدوى 7.4 بالمائة، وهو أقل قليلاً من معدل العدوى لدى […]

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