2020/03/09 | 06:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطر الأكبر للثغرة الجديدة لا يكمن فقط في استحالة إصلاح الأخطاء التي يصعب تشفيرها، وإنما في تدمير الثقة بالمنصة ككل.الاثنين 2020/03/09 ثغرة أمنية تهدد مستقبل الشركة سان فرانسيسكو – […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أم الثغرات” الأمنية موجودة على كل كمبيوتر ولا يمكن إصلاحها) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أم الثغرات” الأمنية موجودة على كل كمبيوتر ولا يمكن إصلاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).