اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي

2020/03/09 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في واقعة صادمة، تعرضت ابنة فنان مصري، لمحاولة الاغتصاب وهتك العرض داخل تاكسي من قبل السائق، أثناء توصيلها إلى مدرستها.وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث، وفق ما نقلته (المصريون)، بعد تقدم مطرب وفنان “مغمور”، ببلاغ ضد سائق تاكسي يتهمه بمحاولة اغتصاب ابنته والتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها.تلقى اللواء طارق مرزوق […]

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