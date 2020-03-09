الإفراج عن معتقلين من العائلة الحاكمة بالسعودية

2020/03/09 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن السلطات السعودية بدأت الإفراج عن المعتقلين من أبناء العائلة الحاكمة والمسؤولين بعد التحقيق معهم.وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات أفرجت عن وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده الأمير سعود بن نايف، في حين يتوقع أن يجري الإفراج عن الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد […]

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