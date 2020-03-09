دراسة .. البيض غير ضار بصحة القلب !

2020/03/09 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توصل باحثون أميركيون عبر دراسة أجروها على مدار 30 عاماً إلى نتائج تؤكد أن البيض لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية كما كان يعتقد في السابق.ولطالما ظل البيض مثار جدال كبير بشأن الدور الذي يلعبه في تزايد خطر الإصابة بمشكلات القلب بسبب الكولسترول الذي يحتويه.لكن الباحثين في دراستهم التي […]

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