معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي

2020/03/09 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خرج الفنان أحمد فهمي بتوضيح سريع بعد اتهامه بالإساءة إلى زميله الفنان معتصم النهار، من خلال تغريدة أثارت حالة جدل كبيرة قبل حذفها.أحمد فهمي يوضح حقيقة خلافه مع معتصم النهارأحمد فهمي قال فيبرنامج “ET بالعربي” أنه لم يقصد معتصم النهار من خلال التغريدة التي نشرها وأثارت ضجة كبيرة، وأنه اضطر إلى حذفها بعد […]

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