2020/03/09 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشتهر حمية البحر الأبيض المتوسط بمزاياها الصحية الجمة، نظرا لاعتمادها على الخضراوات والسمك، لكن دراسة أميركية حديثة حددت، مؤخرا، أفضل طريقة للاستفادة من هذا النظام الغذائي.وكشفت دراسة جرى عرضها في لقاء لجمعية القلب الأميركية، أن زيت الزيتون مفيد جدا للصحة، ويساعد على إطالة عمر عضلة القلب، ولذلك، يستحب اللجوء إليه بشكل مستمر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكون غذائي يطيل عمر القلب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكون غذائي يطيل عمر القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).