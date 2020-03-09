شمخاني يختتم زيارته لبغداد ويعود الى طهران

2020/03/09 | 07:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني بغداد في ختام زيارته لها مساء الاحد عائدا الى طهران....

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