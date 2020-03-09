أطباء للاردنيين : لا تخافوا من كورونا

2020/03/09 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اكد مؤتمر جمعية الطبيب العام السابع للتعليم الطبي المستمر، على ضرورة عدم المبالغة بالخوف من فيروس كورونا، خاصة وان 80% من المصابين تكون لديهم اعراض بسيطة وتنحصر ببعض الحمى والسعال والعطاس، تشبه اعراض الالتهابات التنفسية بشكل عام.وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور محمود هاشم ان المؤتمر أوصى أن يكون للأطباء العامين الذين يشكلون الغالبية […]

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