اشرب القهوة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة

2020/03/09 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن علماء أمريكيون، إن الكافيين يمكنه أن يزيد من قدرة الشخص على حل المشكلات، لكنه لن يعزز إبداعك.وتوصل باحثون من جامعة أركنساس وجامعة كارولينا الشمالية إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة شملت 80 مشاركا، وتناول كل منهما إما 200 ملغ من حبوب الكافيين أو شرب ما يعادل حوالي 350 مل من القهوة وبعضهم […]

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