بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكبنا

2020/03/09 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.وكتب […]

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