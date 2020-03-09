تشريح جديد لجثمان قتيل فيلا نانسي

2020/03/09 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت المحامية السورية الدكتورة رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعلن من خلالها تشريح جثمان القتيل في سوريا.وكتبت رهاب: “انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من تشريح محمد الموسى، وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام”.وكان الطب الشرعي اللبناني قد شرح القتيل بعد الحادث.يذكر أن […]

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