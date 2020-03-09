بسبب كورونا .. وضع رئيس البرتغال في الحجر الصحي

2020/03/09 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقرر إلغاء الزيارات الخارجية لرئيس البرتغال ووضعه تحت المراقبة لـ 14 يوما للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.وخضع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى إجراءات العزل الصحي اليوم الأحد، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت وسائل إعلام محلية أن الرئيس أعلن إلغاء زياراته الخارجية.ووضع “دي سوزا نفسه قيد الحجر […]

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