تعليق الدراسة بجميع مدارس السعودية

2020/03/09 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم غد (الاثنين) حتى إشعار آخر.وقالت الوزارة ان القرار جاء وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وحرصا […]

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