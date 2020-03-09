مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

2020/03/09 | 07:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت وكالة “شينخوا” الصينية، بأن المستشفى المؤقت في مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أنهى أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لكافة أعمال التعقيم.وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينبة، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن […]

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