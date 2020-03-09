عادة قضم الأظافر تهدّد بكورونا

2020/03/09 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /العطس والسعال..عاملان أساسيان لنقل العدوى بكورونا، لكن هناك عادات يومية أخرى تسبب العدوى، مثل لمس الوجه باليد أو قضم الأظافر كون اليد تشكل مرتعاً للجراثيم..من هنا تتوالى التوصيات الطبية حول أهمية غسل اليدين بانتظام بعد ملامسة الأسطح خاصة في الأماكن العامة.ويعتبر قضم الأظافر من أكثر العادات السيئة التي تهدّد ممارسها بالإصابة […]

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