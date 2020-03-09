لماذا يصعب علينا التوقف عن لمس وجوهنا؟

2020/03/09 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تفشي فيروس كورونا انتشر الذعر حول العالم، حيث يبحث الناس عن طرق مؤكدة لحماية أنفسهم.واعتقد الكثيرون أن أقنعة الوجه يمكن أن تكون فعالة في مجابهة الفيروس الجديد، لكنه وفقا لمسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم، فإن أقنعة الوجه لا تؤدي الوظيفة المطلوبة بالنسبة للأشخاص الأصحاء بحسب (لبنان 24).ويقول الخبراء إن […]

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