ذي قار تمنع دخول الوافدين اليها من المحافظات الاخرى

2020/03/09 | 08:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محافظة ذي قار جنوبي بغداد، البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين إلى المحافظة في إطار إجراءات خلية الأزمة للوقاية من فيروس كورونا....

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