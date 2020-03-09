بغداد تنقل21 جريحا عراقيا اصيبوا بحادث السير في سوريا

2020/03/09 | 08:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت بغداد على متن طائرة عسكرية من نوع (سي 130)، 21 جريحا من العراقيين الذين تعرضوا لحادث سير في سوريا قبل يومين....

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