توقعات بهبوط أسعار النفط الى 20 دولارا للبرميل

2020/03/09 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت أوبك وروسيا حرب أسعار النفط التي قد تدفع الخام إلى 20 دولارًا ، وفقًا لشركة جولدمان ساكس جروب.

كتب محللون اقتصاديون في تقرير اعدته وكالة "بلومبيرغ" أن خام برنت قد ينخفض ​​إلى 20 دولار للبرميل ، واختبار المستويات التي يمكن أن يعمل بها بعض المنتجين.



وقال البنك إن هذه الخطوة غيرت تماما توقعات أسواق النفط والغاز ، حيث خفضت توقعاته للربعين الثاني والثالث إلى 30 دولار للبرميل.

وقال المحللون "نعتقد أن حرب أسعار نفط أوبك وروسيا بدأت بشكل لا لبس فيه في نهاية هذا الأسبوع." "إن التنبؤ بسوق النفط أشد وطأة مما كان عليه في نوفمبر 2014 ، عندما بدأت حرب الأسعار هذه أخيرًا ، حيث وصلت إلى ذروتها مع الانهيار الكبير في الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا".

فشلت أوبك وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لإطالة أمد تخفيضات الإنتاج في الأسبوع الماضي ، فأطلقوا النار على حرب الأسعار التي أثارت بالفعل الأسعار.



خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية ، بينما تخطط المملكة أيضًا لرفع الإنتاج إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميًا.

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