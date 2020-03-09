تسجيل 6 اصابات في البرلمان الفرنسي بكورونا

2020/03/09 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى 6 حالات

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