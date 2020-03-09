2020/03/09 | 08:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 08:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).