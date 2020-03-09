عقارات الدولة: توفير 5 ملايين قطعة أرض لتوزيعها بين المواطنين

2020/03/09 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اسهمت دائرة عقارات الدولة بتوفير خمسة ملايين قطعة ارض سكنية ستوزع بين المواطنين في بغداد ومحافظات البلاد كافة ضمن مبادرة السكن المعلنة من رئاسة الوزراء، مؤكدة احالة هذا الملف الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة من اجل استكمال مخططاتها بغية المباشرة بعملية توزيعها بأسرع وقت.

وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة المالية احمد الربيعي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان دائرته قامت وفقا للبرنامج الحكومي المرسوم من قبل رئيس الوزراء ومنذ العام الماضي بتهيئة جميع الاراضي اللازمة لتوزيعها بين الشرائح المشمولة بقرار مجلس الوزراء، اخذت على عاتقها السير باتجاهين، الاول فرز جميع العقارات التابعة لوزارة المالية اذ تمت زيارة جميع المحافظات في وسط البلاد وجنوبها.

واردف ان الاعمال سائرة في محافظتي الانبار وديالى بهذا الاتجاه وبصدد فرز تلك الاراضي، اذ تم استحصال موافقة وزير المالية وحسب التوجيه المباشر، مفصحا عن الاتفاق مع المحافظين من اجل فرز الاراضي والتوزيع بين الشرائح المشمولة بهذه المبادرة.

واضاف الربيعي ان الدائرة تحركت ايضا باتجاه الكشف على العقارات المشمولة بالقانون 80 واحالة الاف الدونمات التي ادخلت ضمن التصميم الاساس للدوائر البلدية التي تمت احالتها الى وزارة الاعمار والاسكان من اجل فرزها وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وتكون مخدومة بشكل كامل من قبل الوزارة لغرض شمولها ايضا بمبادرة السكن.

واكد ان دائرته هيأت في بغداد اراضي شاسعة لهذا الغرض في مناطق: الحسينية والنهروان وابو غريب وتم تحويلها الى الاسكان والبلديات وفق القانون من اجل بناء وحدات سكنية، مفصحا عن ان حجم قطع الاراضي التي تم فرزها وتخصيصها للمبادرة يكفي لجميع العراقيين وتتجاوز اعدادها خمسة ملايين.

واشار مدير دائرة عقارات الدولة الى انه تم فرز اراض شاسعة وكبيرة، ضاربا المثل بمحافظة الديوانية التي فرزت فيها اراض تكفي لبناء محافظة جديدة، مشيرا في الشأن نفسه ان بغداد شهدت فرز الاف الدوانم في منطقتي الحسينية ومعسكر طارق في ابو غريب ومنطقة النهروان، اذ تم نقلها الى وزارة الاسكان والبلديات من اجل بناء مجمعات سكنية، اضافة الى ذلك فان هذه المناطق من العاصمة شهدت فرز الاراضي ليتسنى توزيعها بين المواطنين.





وذكر ان قطع الاراضي التي تم فرزها بواقع 200 متر مربع لذوي الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، و300 متر مربع والتي ستباع للمواطنين بسعر 75 الف دينار للمتر تستحصل كاجور خدمات من اجل ايصالها، اضافة الى فرز قطع بمساحة 400 متر مربع والتي ستباع الى المواطنين بالسعر السائد في تلك المناطق لمن يرغب بذلك، اضافة الى ذوي الدخل الميسور، مؤكدا في الشأن نفسه ان دائرته انجزت مهامها بهذا الملف والموضوع حاليا على عاتق وزارة الاعمار والاسكان من اجل استكمال المخططات بغية المباشرة بتوزيعها بين المواطنين بأسرع وقت.





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