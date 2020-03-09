سقوط حر لأسعار النفط بفعل فشل اتفاق أوبك+ وخام تكساس يهوي بأكثر من 31%

2020/03/09 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30% في تعاملات الأثتين بعد فشل أوبك في إبرام اتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعارها، حيث ورد أنها تستعد لزيادة الإنتاج مما أدى إلى مخاوف من حرب أسعار شاملة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 28.7% إلى 32.27 دولار للبرميل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 31.03% إلى 28.50 دولار للبرميل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.



خام غرب تكساس الوسيط في وتيرة لأسوأ مستوياته منذ يناير 1991 خلال حرب الخليج ، وثاني أسوأ يوم على الاطلاق.

وكانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة اقتراح أوبك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.



وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية السبت عن تخفيضات هائلة في أسعار البيع الرسمية لشهر أبريل ، ويقال إن البلاد تستعد لزيادة إنتاجها إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لتقرير رويترز.

وتضخ المملكة حاليا 9.7 مليون برميل يوميا ، لكن لديها القدرة على رفع ما يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا.

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