دينا سليم حنحن - الطريق إلى حيث نريد ولا نريد – تايلاند.

2020/03/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن لا تحمل مظلة، يظللك بوذا.لا تقرب القردة، هانومان يغضب.هو طريق حياة، على الإنسان السير فيه، لكن، إلى أين؟ لا أحد يدري!حكمت التيارات الفكرية المختلفة الإنسان، وأصبح لها عبدا منذ بداية الخليقة، الفكر قهر، والمعرفة إرغام، والاستمرارية في حياة معقدة عقاب!لنوسع الطريق قليلا للتاريخ القديم، ونعبر من أروقة أسطورة في شعر الملحمي الهندي:قاد هانومان جيوش القردة إلى الحرب، قرر إعادة ال......

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