اسماعيل شاكر الرفاعي - حق الحياة بلا وصاية

2020/03/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي لم يكن عيد المرأة الا عيداً للرجل الذي خاض صراعاً ضارياً ضد جبروت ذكورته أولاً قبل ان يعلن انحيازه إلى الفكرة الوليدة : فكرة ان المرأة قادرة على ان تخرج من البيت وان تؤدي عملاً ، فهذه الفكرة كسرت ، والى الأبد ، ثقافة عمرها آلاف السنوات ، احتكر فيها الرجل عملية الخروج : للصيد ولجمع الغذاء بكراً من الطبيعة ، أو لشق الترع والأنهار والحرث وزراعة الأرض في مرحلة ما بعد الثورة الزراعية التي ترافقت مع تكو......

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