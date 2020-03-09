محمد أبو قمر - بعض مصادر الاختلال

2020/03/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لا شك أن مصر كانت قد عانت من عذابات تاريخية مريرة ، كانت كلما خرجت من عذاب دخلت في عذاب آخر ، تكالب عليها الاغريق والفرس والرومان وغيرهم ، لكن كل ذلك كان مجرد مراحل تاريخية مؤلمة لم تقطعها عن تاريخها القديم ، ولم يؤثر كثيرا علي معارفها العلمية ولا علي حكمة شعبها ولا علي قدراته التي طالما ترجمها في عمليات التحنيط وفنون العمارة وعلوم الفلك والحساب وغيرها ، لكن مع دخول العرب إليها لم يكن الأمر مجرد ت......

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