محافظ المثنى: المصابة بكورونا وضعت في الحجر الصحي وتتلقى العلاج بشكل طبيعي

2020/03/09 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ المثنى أحمد منفي جودة أن المرأة المصابة بفيروس كورونا وضعت في الحجر الصحي وتتلقى العلاج بشكل طبيعي.

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