55 إصابة بكورونا في مصر

2020/03/09 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت مبكر الاثنين، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى 55 حالة.وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، الأحد، بلغت 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من […]

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