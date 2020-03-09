2020/03/09 | 09:02 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيكي يهبط 1.96% في بداية التعامل بطوكيو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 09:02.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيكي يهبط 1.96% في بداية التعامل بطوكيو) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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