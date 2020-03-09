بيانات من الصين وكوريا الجنوبية تظهر تباطؤ تفشي كورونا

2020/03/09 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت البيانات اليومية الأخيرة المعلنة في الصين وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في تباطؤ، ما يبعث على التفاؤل بعض الشيء.

ففي الصين أعلنت السلطات، صباح اليوم، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بكورونا، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة داخل البلاد 80 ألفاً و735 إصابة، وحالات الوفاة 3119 حالة.

وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية، اليوم، 69 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

وأبدت السلطات الكورية، امس الأحد، تفاؤلا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة زيادة عدد المصابين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام​​​.

يشار إلى أن السلطات الصينية كانت قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الاول الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وغيرها من دول العالم.

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