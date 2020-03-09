بالصور...استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي في الكوفة

2020/03/09 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس" في محافظة النجف، اليوم الاثنين، باستهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي بصاروخ قاذفة في مدينة الكوفة.

وقال مراسلنا، ان استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي وقع في الرابعة والنصف فجر اليوم.

واضاف، ان الصاروخ استهدف الطابق العلوي للمبنى وتسبب بإضرار جسيمة، مشيراً الى ان الإذاعة والتلفزيون لم يتوقفا عن البث حيث عادا إلى العمل قبل قليل.

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