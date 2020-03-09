تراجع قياسي في أسعار النفط على خلفية فشل اتفاق أوبك+ وتفشي كورونا

2020/03/09 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت أسعار النفط أكثر من 30%، اليوم الاثنين، بعد فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية بخفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 28.69% إلى 32.28 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 31.35% إلى 28.33 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2016.

هذا وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيضات في أسعار نفطها لشهر نيسان، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف "أوبك +" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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