آخر إحصاءات المصابين بكورونا في دول الخليج

2020/03/09 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج، اليوم الاثنين، 234 إصابة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، انها سجلت أربع إصابات جديدة بكورونا في البلاد.

وبينت ان "الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو الآن معزول في المستشفى بتلك المحافظة، أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وقد تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف".

وذكرت أن "الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض".

وأوضحت الوزارة أن "إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية بلغت 15 حالة".

أما في البحرين، فقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 85 حالة.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البحرين، مناف القحطاني، إنه "منذ بداية انتشار كورونا تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس"، مشيرا إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بكورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 62 اصابة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الإماراتية إن "عدد المصابين ارتفع إلى 45 شخصا، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة"، معلنة تعافي 7 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيلها 3 حالات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 15 شخصا.

فيما أفادت الصحة العمانية بأن "عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة".

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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