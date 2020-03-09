أكثر من 40 عشيرة تمثل 3 قوميات تدعم بقاء الحشد الشعبي في حوض حمرين بديالى

2020/03/09 | 09:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي، امس الاحد، عن دعم أكثر من 40 عشيرة من 3 قوميات لبقاء الحشد الشعبي في حوض حمرين.وقال الزركوشي في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وجود الحشد الشعبي في حوض حمرين والتي تعد السعدية جزءا اساسا منه ضروري وفعال كونه قوة استطاعت تقليص الاعمال الاجرامية لداعش

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