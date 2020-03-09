2020/03/09 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم
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هبوط حاد في أسعار النفط يصل إلى 20% من سعره ليوم أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
تشهد أشعار النفط، الإثنين (09 آذار، 2020) هبوطا حادا في أسعار النفط يصل إلى 20% من سعره ليوم أمس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هبوط حاد في أسعار النفط يصل إلى 20% من سعره ليوم أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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