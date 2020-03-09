هبوط حاد في أسعار النفط يصل إلى 20% من سعره ليوم أمس

2020/03/09 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تشهد أشعار النفط، الإثنين (09 آذار، 2020) هبوطا حادا في أسعار النفط يصل إلى 20% من سعره ليوم أمس.

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