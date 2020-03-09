تقليص الدوام في المؤسسات الصحية بالنجف بنسبة 50%

2020/03/09 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة النجف الاشرف تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية بنسبة 50% اثر صدور بيان لخلية الازمة بشان فيروس كورونا....

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