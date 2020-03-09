ترامب يدافع عن نفسه مع تصاعد الانتقادات لـ”فوضى” البيت الأبيض في مواجهة انتشار فيروس كورونا (تغريدة)

2020/03/09 | 09:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- (أ ف ب): دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن التحرك “المنسق بشكل مثالي” للبيت الابيض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات حادة لادارته حول اقتطاعات كبيرة […]

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