الحداد يعرب عن بالغ أسفه لحادث السير لزوار عراقيين في سوريا ويدعو وزارة الخارجية والسفارة العراقية إلى متابعة أحوال الضحايا و المصابين

2020/03/09 | 09:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد عن بالغ أسفه لوقوع حادث السير لعشرات من الزوار العراقيين داخل الأراضي السورية المتوجهين لزيارة المراقد والعتبات الدينية، الذي أدى وللأسف الشديد الى وقوع ضحايا ومصابين.الحداد وفي بيان تلقته وكالة صدى , دعا وزارة الخارجية والسفارة العراقية في دمشق إلى التحرك الفوري والعاجل لاتخاذ

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