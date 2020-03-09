مصرف الرافدين: صرف سلف لأكثر من 700 موظف

2020/03/09 | 09:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين، صرف سلف لأكثر من 700 موظف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إنه” تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 700 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ،وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.وأوضح البيان أن”صرف تلك السلفة تم عن طريق

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