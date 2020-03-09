الرافدين يطلق أربع فئات من السلف.. تعرف على ألية الاستلام

2020/03/09 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 700 موظف […]

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