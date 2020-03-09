استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي في الكوفة.”الصور”

2020/03/09 | 09:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاثنين، بان صاوخا استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي في مدينة الكوفة.وقال مضدر، “ان استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء المحلي وقع في […]

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