توصية معنوية من السيد الخامنئي اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف

2020/03/09 | 09:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في تقرير للموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، ان قائد الثورة يعتبر دوما اقامة مراسم الاعتكاف المعنوية في الايام البيض (13-15 رجب) فرصة قيمة […]

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