ريال بيتيس يصدم ريال مدريد ويُهدي صدارة الليغا لبرشلونة

2020/03/09 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق ريال بيتيس الفوز اليوم أمام نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.بدأت الخطورة من قبل جانب ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ 16 مرت بجوار القائم.رد ريال بيتيس في الدقيقة الـ 28

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