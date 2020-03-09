إيقاف تواجد المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية

2020/03/09 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق.

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