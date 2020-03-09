2020/03/09 | 09:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انخفضت أسعار النفط أكثر من 30% في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 28.69% إلى 32.28 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 31.35% إلى 28.33 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.هذا وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيضات في أسعار نفطها لشهر أبريل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف "أوبك +" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مخيف في أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مخيف في أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).