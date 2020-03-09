مصرفيون يعقدون إجتماعاً هاماً لمناقشة قرارت إقتصادية

2020/03/09 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقد عدد من المصرفيين اجتماعاً في مقر الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة جملة من القرارت الاقتصادية والمصرفية.

وشارك في الاجتماع المدير المفوض للمصرف العراقي التجاري نوري الدبيس و المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام ومن المصرف المتحد عبد الرحمن الشيخلي والمدير المفوض للشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سولاف حسين والمستشار عدنان الجلبي والمستشارة في رابطة المصارف الخاصة العراقية خولة الأسدي والمستشار حميد عبد المجيد.

كما ناقش المجتمعون جملة الامور ومنها تعليمات البنك المركزي الخاصة بقروض الإسكان والشروط الواردة فيها.

فيما أكدوا على أهمية قرار البنك المركزي المتعلق بقروض الاسكان في معالجة ازمة السكن ودعم المواطنين لتحسيين ظروفهم المعيشية.

كذلك بحث المجتمعون آلية تنشيط أسهم المصارف في سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون ما بين المصارف والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لإعداد دراسة بخصوص هذا الموضوع.

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