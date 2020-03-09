مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة في جبال مكحول

2020/03/09 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بأن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الارهابية في جبال مكحول.وذكرت الخلية، في بيان، إن "العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت اليوم، عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الارهابية ، في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينا أن "العمليات لاتزال مستمرة".وبينت، أن "العمليات تمت وفقاً لمعلومات استخبارية".

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