الصحة النيابية يقدم مقترحات بعد ارتفاع الاصابات بفايرس كورونا لاكثر من 60 حالة

2020/03/09 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قدم عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الاثنين، مقترحات بعد ارتفاع الاصابات بكورونا لاكثر من 60 حالة، فيما اشار الى ان بعض الكوادر الطبية اصيبت بالفايروس.وقال الموسوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، ان “هناك عدة مقترحات نضعها امام خلية الازمة ووزارة الصحة بعد ازدياد حالات الاصابة بفايرس كورونا لاكثر من […]

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